Conférence musicale : La Neige en musique Conservatoire Municipal Hector Berlioz PARIS

Plongeant au cœur des vastes étendues blanches et des forêts silencieuses des pays nordiques, cette conférence de Nicolas Deshoulières, musicologue et directeur du conservatoire, explore la manière dont la nature sauvage a inspiré les musiciens à transcrire, par le son, un paysage à la fois hostile et poétique.

En résonance avec des tableaux de peintres scandinaves – où la neige et la lumière dialoguent -, nous entendrons comment Jean Sibelius, Edvard Grieg, Carl Nielsen et d’autres compositeurs ont cherché à faire résonner musicalement le vent glacé, le silence immobile et les forces de l’hiver.

Cette présentation, illustre comment la musique peut évoquer le froid, l’espace, le souffle et la lumière, à travers des extraits diffusés et des fragments interprétés au piano. Ainsi se dessine une traversée sensible des paysages nordiques, où la poésie sonore se mêle à l’imaginaire de la neige, du silence et du cycle des saisons.

Écoutez les paysages sonores du grand Nord à travers une conférence musicale inédite !

Le lundi 16 février 2026

de 19h30 à 20h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Conservatoire Municipal Hector Berlioz 6 Rue Pierre Bullet 75010 PARIS



