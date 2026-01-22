Conférence musicale l’esprit des Nations et les musiques européennes au XIXème siècle Ateliers des Arts Auditorium Le Puy-en-Velay
Conférence musicale l’esprit des Nations et les musiques européennes au XIXème siècle
Ateliers des Arts Auditorium 32 Rue 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay Haute-Loire
Début : 2026-02-02 19:00:00
fin : 2026-02-02
2026-02-02
Découvrez comment les nationalismes européens du XIXe siècle ont inspiré les compositeurs, de Edward Grieg à Bela Bartók, transformant la musique en porte-voix des identités nationales naissantes.
Ateliers des Arts Auditorium 32 Rue 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 37 35 ateliersdesarts@lepuyenvelay.fr
English :
Discover how 19th-century European nationalism inspired composers from Edward Grieg to Bela Bartók, turning music into a megaphone for burgeoning national identities.
