Conférence musicale l’esprit des Nations et les musiques européennes au XIXème siècle Ateliers des Arts Auditorium Le Puy-en-Velay

Conférence musicale l’esprit des Nations et les musiques européennes au XIXème siècle

Ateliers des Arts Auditorium 32 Rue 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-02 19:00:00

fin : 2026-02-02

Date(s) :

2026-02-02

Découvrez comment les nationalismes européens du XIXe siècle ont inspiré les compositeurs, de Edward Grieg à Bela Bartók, transformant la musique en porte-voix des identités nationales naissantes.

.

Ateliers des Arts Auditorium 32 Rue 86E Régiment d’Infanterie Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 04 37 35 ateliersdesarts@lepuyenvelay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover how 19th-century European nationalism inspired composers from Edward Grieg to Bela Bartók, turning music into a megaphone for burgeoning national identities.

L’événement Conférence musicale l’esprit des Nations et les musiques européennes au XIXème siècle Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay