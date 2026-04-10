Conférence musicale « Lili Boulanger et le prix de Rome » Bibliothèque nationale de France Paris
Conférence musicale « Lili Boulanger et le prix de Rome » Bibliothèque nationale de France Paris lundi 13 avril 2026.
Salle des conférences
Lili Boulanger et le prix de Rome
Restitution du projet des élèves de la classe d’histoire de la musique d’Hélène Cao du CRR de Paris et du Conservatoire du 13e Maurice Ravel
Conférence par les élèves de la classe d’histoire de la musique d’Hélène Cao suite au travail sur les archives de la Bibliothèque nationale de France
Le lundi 13 avril 2026
de 18h00 à 19h00
gratuit
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-13T21:00:00+02:00
fin : 2026-04-13T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-13T18:00:00+02:00_2026-04-13T19:00:00+02:00
Bibliothèque nationale de France 5, rue Vivienne 75002 Paris
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