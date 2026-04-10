Salle des conférences

Lili Boulanger et le prix de Rome

Restitution du projet des élèves de la classe d’histoire de la musique d’Hélène Cao du CRR de Paris et du Conservatoire du 13e Maurice Ravel

Conférence par les élèves de la classe d’histoire de la musique d’Hélène Cao suite au travail sur les archives de la Bibliothèque nationale de France

Le lundi 13 avril 2026

de 18h00 à 19h00

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-13T21:00:00+02:00

fin : 2026-04-13T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-13T18:00:00+02:00_2026-04-13T19:00:00+02:00

Bibliothèque nationale de France 5, rue Vivienne 75002 Paris

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