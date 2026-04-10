Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Conférence musicale « Lili Boulanger et le prix de Rome » Bibliothèque nationale de France Paris

Conférence musicale « Lili Boulanger et le prix de Rome » Bibliothèque nationale de France Paris

Conférence musicale « Lili Boulanger et le prix de Rome » Bibliothèque nationale de France Paris lundi 13 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque nationale de France

Adresse : 5, rue Vivienne

Ville : 75002 Paris

Département : Paris

Début : lundi 13 avril 2026

Fin : lundi 13 avril 2026

Tarif : <p>Entrée libre dans la limite des places disponibles<br></p>

Salle des conférences
Lili Boulanger et le prix de Rome
Restitution du projet des élèves de la classe d’histoire de la musique d’Hélène Cao du CRR de Paris et du Conservatoire du 13e Maurice Ravel

Conférence par les élèves de la classe d’histoire de la musique d’Hélène Cao suite au travail sur les archives de la Bibliothèque nationale de France
Le lundi 13 avril 2026
de 18h00 à 19h00
gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-13T21:00:00+02:00
fin : 2026-04-13T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-13T18:00:00+02:00_2026-04-13T19:00:00+02:00

Bibliothèque nationale de France 5, rue Vivienne  75002 Paris
https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis


Afficher la carte du lieu Bibliothèque nationale de France et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)