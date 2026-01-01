Conférence musicale   L’Italie médiévale Meyreuil

Conférence musicale L’Italie médiévale

Vendredi 30 janvier 2026 de 18h à 19h30. espace Lacroix Meyreuil Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 18:00:00

fin : 2026-01-30 19:30:00

Date(s) :

2026-01-30

Une heure immersive au cœur de la musique médiévale italienne.

Plongez dans l’univers envoûtant du Moyen Âge musical italien !



A travers de nombreux exemples sonores de manuscrits et enluminures médiévales, il s’agira de découvrir les particularités de la musique sacrée et de la musique profane italienne de cette époque, ainsi que les sonorités particulières des instruments utilisés.

Cette conférence allie érudition et émotion, pour un plaisir partagé accessible à tous.



Avec la participation de la chorale Canta Italia . .

espace Lacroix Meyreuil 13590 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 03 70 49 43 pianetaitalia25.04@gmail.com

English :

An immersive hour at the heart of Italian medieval music.

