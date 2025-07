Conférence musicale Mississippi blues tribute Cadijo Médiathèque Guingamp

Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-27 14:30:00

fin : 2025-09-27 15:45:00

En histoires et en chansons, CadiJo vous fait voyager sur les rives du Mississipi. Avec la guitare complice de Baptiste Castets, il raconte et interprète le blues depuis ses origines jusqu’aux années d’après-guerre en s’attardant sur les conditions sociales et politiques dans lesquelles cette musique a été inventée puis s’est développée. Public du CE2 jusqu’à l’Université du Temps Libre Concert de CadiJo le samedi 27 septembre à la Brasserie Distoufer à 19h00. .

Médiathèque 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 06 60

