Conférence musicale Rencontre autour de la musique du XXème siècle Relai artistique du Diois Die

Conférence musicale Rencontre autour de la musique du XXème siècle

Relai artistique du Diois Impasse des oies Die Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Conférence d’Arnaud Arbet, chef d’orchestre, compositeur et pianiste

Événement organisé par l’Orchestre de Chambre de la Drôme avec l’association dioise des Amis des Arts et du Musée. Sur réservation

.

Relai artistique du Diois Impasse des oies Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 22 29 16 orchestredechambredeladrome@gmail.com

English :

Lecture by Arnaud Arbet, conductor, composer and pianist

Event organized by the Orchestre de Chambre de la Drôme in association with the Dijon Friends of the Arts and Museum. By reservation only

German :

Vortrag von Arnaud Arbet, Dirigent, Komponist und Pianist

Veranstaltung des Orchestre de Chambre de la Drôme in Zusammenarbeit mit der Association dioise des Amis des Arts et du Musée. Auf Reservierung

Italiano :

Conferenza di Arnaud Arbet, direttore d’orchestra, compositore e pianista

Evento organizzato dall’Orchestre de Chambre de la Drôme in associazione con gli Amici delle Arti e del Museo di Digione. Solo su prenotazione

Espanol :

Conferencia de Arnaud Arbet, director de orquesta, compositor y pianista

Evento organizado por la Orquesta de Cámara de la Drôme en asociación con los Amigos de las Artes y del Museo de Dijon. Sólo con reserva previa

L’événement Conférence musicale Rencontre autour de la musique du XXème siècle Die a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme du Pays Diois