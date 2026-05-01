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Conférence musicale Saint-Étienne-de-Puycorbier

Conférence musicale Saint-Étienne-de-Puycorbier

Conférence musicale Saint-Étienne-de-Puycorbier dimanche 31 mai 2026.

Adresse : 8 route de Colombat

Ville : 24400 Saint-Étienne-de-Puycorbier

Département : Dordogne

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif :

Saint-Étienne-de-Puycorbier

Conférence musicale

8 route de Colombat Saint-Étienne-de-Puycorbier Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Conférence musicale La chanson napolitaine avec une conférencière luminosa , un pianiste talentuoso , une mezzo-soprano et un ténor affascinanti qui illustreront, grâce à des extraits musicaux, ce que l’on entend par Chanson napolitaine .
Pourquoi venir ?
• Découvrir l’histoire et les secrets de la chanson napolitaine.
• Vivre un moment chaleureux et intimiste, dans l’esprit pantoufles qui nous caractérise.
• Partager une expérience musicale riche en émotions.

17h, Colombat.
Tarifs: 17€/pers, 13€/adh, gratuit/enf -12 ans.
Rés: https://www.billetweb.fr/chanson-napolitaine.
Infos: 06 10 24 81 96. Musica au Molin   .

8 route de Colombat Saint-Étienne-de-Puycorbier 24400 Dordogne Nouvelle-Aquitaine  

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English : Conférence musicale

L’événement Conférence musicale Saint-Étienne-de-Puycorbier a été mis à jour le 2026-05-19 par Vallée de l’Isle en Périgord

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