Conférence musicale Shahrazade et l’invention du conte thérapeutique Boulevard Paul d’Estournelles de Constant Le Mans

Conférence musicale Shahrazade et l’invention du conte thérapeutique
Boulevard Paul d’Estournelles de Constant BU Le Mans Sarthe
Début : 2025-12-09 18:00:00
fin : 2025-12-09 19:30:00
2025-12-09
Les Mille et une nuits et sa célèbre narratrice Shahrazade n’ont cessé d’embraser l’imaginaire occidental. Au-delà du divertissement, cette conférence expose les enjeux véritables de cette narration conçue pour soigner l’esprit d’un sultan que le trauma de la trahison et de l’abandon a rendu despotique. La conférence sera illustrée par des extraits de Schéhérazade de Rimski-Korsakov, dans une version pour 6 cors. Elle sera animée par Rédouane Abboudahab, professeur de littérature à l’université du Mans et Michel Coquart, enseignant de cor au Conservatoire de musique, danse et art dramatique du Mans.
C’est gratuit et ouvert à tous les publics ! .
Boulevard Paul d’Estournelles de Constant BU Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 83 30 64
