Conférence musicale sur la viole de gambe Petit Théâtre Houlgate

Conférence musicale sur la viole de gambe

Petit Théâtre 10 boulevard de Saint-Philbert Houlgate Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-06 17:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-11-06

Jérôme Chaboseau vous présente l’histoire de la viole de gambe à travers l’Europe. Cette conférence est illustrée musicalement par des pièces de Diego Ortiz, Mr de Sainte Colombe, Marin Marais, Georg Philipp Telemann ou Carl Friedrich Abel.

Jérôme Chaboseau vous présente l’histoire de la viole de gambe à travers l’Europe. Cette conférence est illustrée musicalement par des pièces de Diego Ortiz, Mr de Sainte Colombe, Marin Marais, Georg Philipp Telemann ou Carl Friedrich Abel. .

Petit Théâtre 10 boulevard de Saint-Philbert Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 2 31 24 34 79 houlgate@normandie-paysdauge.fr

English : Conférence musicale sur la viole de gambe

Jérôme Chaboseau presents the history of the viola da gamba throughout Europe. This lecture is musically illustrated with pieces by Diego Ortiz, Mr de Sainte Colombe, Marin Marais, Georg Philipp Telemann and Carl Friedrich Abel.

German : Conférence musicale sur la viole de gambe

Jérôme Chaboseau stellt Ihnen die Geschichte der Viola da gamba in ganz Europa vor. Musikalisch wird dieser Vortrag durch Stücke von Diego Ortiz, Mr de Sainte Colombe, Marin Marais, Georg Philipp Telemann oder Carl Friedrich Abel illustriert.

Italiano :

Jérôme Chaboseau presenta la storia della viola da gamba in Europa. Questa conferenza è illustrata musicalmente con brani di Diego Ortiz, Mr de Sainte Colombe, Marin Marais, Georg Philipp Telemann e Carl Friedrich Abel.

Espanol :

Jérôme Chaboseau presenta la historia de la viola de gamba en Europa. Esta conferencia está ilustrada musicalmente con piezas de Diego Ortiz, Mr de Sainte Colombe, Marin Marais, Georg Philipp Telemann y Carl Friedrich Abel.

L’événement Conférence musicale sur la viole de gambe Houlgate a été mis à jour le 2025-11-01 par OT Normandie Pays d’Auge