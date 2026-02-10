Conférence musicale sur l’histoire du rock au Mar’mousse Mar’mousse Kav, Bar & Resto Saint-Brieuc

Conférence musicale sur l’histoire du rock au Mar’mousse

Mar’mousse Kav, Bar & Resto 25 Rue Adolphe Le Bail Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-15 17:30:00

fin : 2026-03-15 18:30:00

2026-03-15

Conférence musical sur l’histoire du Rock animée par William Prigent

Sur le thème Back in London 1968, Les Stones, Les Cream et Jeff Beck .

