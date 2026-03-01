Conférence musicale sur l’histoire du rock au Mar’mousse Mar’mousse Kav, Bar & Resto Saint-Brieuc
Conférence musicale sur l’histoire du rock au Mar’mousse Mar’mousse Kav, Bar & Resto Saint-Brieuc dimanche 29 mars 2026.
Conférence musicale sur l’histoire du rock au Mar’mousse
Mar’mousse Kav, Bar & Resto 25 Rue Adolphe Le Bail Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 17:30:00
fin : 2026-03-29 19:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Conférence musicale animée par William Prigent
BACK IN LONDON
CREAM STONES ET MISTER JEFF BECK
On va se régaler !!! .
Mar’mousse Kav, Bar & Resto 25 Rue Adolphe Le Bail Saint-Brieuc 22190 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 31 81 43 57
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English :
L’événement Conférence musicale sur l’histoire du rock au Mar’mousse Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-03-23 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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