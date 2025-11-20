Conférence musicale Toltecayotl Centre artistique de Piégon Piégon

Conférence musicale Toltecayotl

Centre artistique de Piégon 349 Fontatière Piégon Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date et horaire :

Début : 2025-11-20 19:00:00

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Enseignement, récits et légendes le leg des Toltèques à l’humanité

Mise en parole par Pierre Alexandre Morales

Paysage musicale et habillage sonore par Sébastien Prats

Centre artistique de Piégon 349 Fontatière Piégon 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 10 43 piegon.centre-artistique@wanadoo.fr

English :

Teaching, stories and legends: the Toltec legacy to humanity

Directed by Pierre Alexandre Morales

Musical landscape and sound design by Sébastien Prats

German :

Lehren, Erzählungen und Legenden: Das Vermächtnis der Tolteken an die Menschheit

Gesprochen von Pierre Alexandre Morales

Musikalische Landschaft und Sounddesign von Sébastien Prats

Italiano :

Insegnamento, storie e leggende: l’eredità tolteca all’umanità

Regia di Pierre Alexandre Morales

Paesaggio musicale e sound design di Sébastien Prats

Espanol :

Enseñanza, cuentos y leyendas: el legado tolteca a la humanidad

Dirección: Pierre Alexandre Morales

Paisaje musical y diseño sonoro de Sébastien Prats

L’événement Conférence musicale Toltecayotl Piégon a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale