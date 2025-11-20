Conférence musicale Toltecayotl Centre artistique de Piégon Piégon
Conférence musicale Toltecayotl Centre artistique de Piégon Piégon jeudi 20 novembre 2025.
Conférence musicale Toltecayotl
Centre artistique de Piégon 349 Fontatière Piégon Drôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2025-11-20 19:00:00
fin : 2025-11-20
2025-11-20
Enseignement, récits et légendes le leg des Toltèques à l’humanité
Mise en parole par Pierre Alexandre Morales
Paysage musicale et habillage sonore par Sébastien Prats
Centre artistique de Piégon 349 Fontatière Piégon 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 10 43 piegon.centre-artistique@wanadoo.fr
English :
Teaching, stories and legends: the Toltec legacy to humanity
Directed by Pierre Alexandre Morales
Musical landscape and sound design by Sébastien Prats
German :
Lehren, Erzählungen und Legenden: Das Vermächtnis der Tolteken an die Menschheit
Gesprochen von Pierre Alexandre Morales
Musikalische Landschaft und Sounddesign von Sébastien Prats
Italiano :
Insegnamento, storie e leggende: l’eredità tolteca all’umanità
Regia di Pierre Alexandre Morales
Paesaggio musicale e sound design di Sébastien Prats
Espanol :
Enseñanza, cuentos y leyendas: el legado tolteca a la humanidad
Dirección: Pierre Alexandre Morales
Paisaje musical y diseño sonoro de Sébastien Prats
