Conférence musicale voix, musique et poésie entre l’Espagne et l’Amérique Latine LIEU DIT SAINT THEY Poullan-sur-Mer
Conférence musicale voix, musique et poésie entre l’Espagne et l’Amérique Latine LIEU DIT SAINT THEY Poullan-sur-Mer dimanche 22 mars 2026.
Conférence musicale voix, musique et poésie entre l’Espagne et l’Amérique Latine
LIEU DIT SAINT THEY CHAPELLE SAINT THEY Poullan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22 15:30:00
fin : 2026-03-22 16:30:00
Date(s) :
2026-03-22
Conférence musicale voix, musique et poésie entre l’Espagne et l’Amérique latine animée par le duo rennais Trova Soleada.
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Participation libre et consciente.
café gâteaux sur place
Les bénéfices serviront pour la restauration de la chapelle. .
LIEU DIT SAINT THEY CHAPELLE SAINT THEY Poullan-sur-Mer 29100 Finistère Bretagne +33 7 71 83 54 69
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English : Conférence musicale voix, musique et poésie entre l’Espagne et l’Amérique Latine
L’événement Conférence musicale voix, musique et poésie entre l’Espagne et l’Amérique Latine Poullan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-10 par OT PAYS DE DOUARNENEZ