Conférence musicale voix, musique et poésie entre l’Espagne et l’Amérique Latine LIEU DIT SAINT THEY Poullan-sur-Mer

Conférence musicale voix, musique et poésie entre l’Espagne et l’Amérique Latine

LIEU DIT SAINT THEY CHAPELLE SAINT THEY Poullan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 15:30:00

fin : 2026-03-22 16:30:00

Date(s) :

2026-03-22

Conférence musicale voix, musique et poésie entre l’Espagne et l’Amérique latine animée par le duo rennais Trova Soleada.

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Participation libre et consciente.

café gâteaux sur place

Les bénéfices serviront pour la restauration de la chapelle. .

LIEU DIT SAINT THEY CHAPELLE SAINT THEY Poullan-sur-Mer 29100 Finistère Bretagne +33 7 71 83 54 69

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English : Conférence musicale voix, musique et poésie entre l’Espagne et l’Amérique Latine

L’événement Conférence musicale voix, musique et poésie entre l’Espagne et l’Amérique Latine Poullan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-10 par OT PAYS DE DOUARNENEZ