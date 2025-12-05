Conférence musicale Voyage au pays des musiques afro-américaines Loches

Conférence musicale Voyage au pays des musiques afro-américaines

24 Avenue des Bas Clos Loches Indre-et-Loire

Gratuit

Début : 2025-12-05 18:30:00

fin : 2025-12-05 21:30:00

2025-12-05

Le Rhythm and Blues, la Soul Music, le Funk, le Disco, le Hip Hop, le Rap et bien d’autres genres musicaux n’auront plus de secret pour vous !

Voyagez au pays des musiques afro-américaines à travers l’écoute d’extraits de vinyles, de cd, d’extraits vidéos, de quiz et d’anecdotes en tous genres.

English :

Rhythm and Blues, Soul Music, Funk, Disco, Hip Hop, Rap and many other musical genres will no longer hold any secrets for you!

Travel to the land of Afro-American music, listening to vinyl and CD samples, video clips, quizzes and anecdotes of all kinds.

