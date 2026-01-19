Conférence musicalisée Un jour pourtant, un jour viendra TARBES Tarbes
Conférence musicalisée Un jour pourtant, un jour viendra
TARBES 4 Quai de l’Adour Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2026-02-07 20:30:00
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Évocation musicale, littéraire et poétique sur notre histoire.
Des allers-retours auront lieu entre chants, lectures et analyses historiques, au gré d’éclairages sur des situations particulières et leurs incarnations sensibles.
Avec
– Thomas Ferrer, Historien
– Nicole & Jean-Charles Vasquez, Chant, Guitare
– Christophe Verzeletti, Comédien, Lecteur
TARBES 4 Quai de l’Adour Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie
English :
Musical, literary and poetic evocation of our history.
Songs, readings and historical analyses will go back and forth, shedding light on particular situations and their sensitive incarnations.
With
– Thomas Ferrer, Historian
– Nicole & Jean-Charles Vasquez, Singing, Guitar
– Christophe Verzeletti, Actor, Reader
