Conférence musicalisée Un jour pourtant, un jour viendra TARBES Tarbes

Conférence musicalisée Un jour pourtant, un jour viendra

TARBES 4 Quai de l’Adour Tarbes Hautes-Pyrénées

Évocation musicale, littéraire et poétique sur notre histoire.

Des allers-retours auront lieu entre chants, lectures et analyses historiques, au gré d’éclairages sur des situations particulières et leurs incarnations sensibles.

Avec

– Thomas Ferrer, Historien

– Nicole & Jean-Charles Vasquez, Chant, Guitare

– Christophe Verzeletti, Comédien, Lecteur

English :

Musical, literary and poetic evocation of our history.

Songs, readings and historical analyses will go back and forth, shedding light on particular situations and their sensitive incarnations.

With

– Thomas Ferrer, Historian

– Nicole & Jean-Charles Vasquez, Singing, Guitar

– Christophe Verzeletti, Actor, Reader

