Conférence Musidora De vampie à Vamp Salle Cramoysan Étretat
Conférence Musidora De vampie à Vamp Salle Cramoysan Étretat vendredi 28 novembre 2025.
Conférence Musidora De vampie à Vamp
Salle Cramoysan 8 Place Maurice Guillard Étretat Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 18:30:00
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28
Pasquale Moscata nous présentera le destin d’une pionnière du cinéma et son influence sur la représentation de la femme dans l’imaginaire collectif.
Un apéritif sera offert après la conférence. .
Salle Cramoysan 8 Place Maurice Guillard Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie +33 6 12 48 73 73 lesetincelles9@gmail.com
English : Conférence Musidora De vampie à Vamp
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Conférence Musidora De vampie à Vamp Étretat a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie