Conférence Musidora De vampie à Vamp Salle Cramoysan Étretat

Conférence Musidora De vampie à Vamp

Salle Cramoysan 8 Place Maurice Guillard Étretat Seine-Maritime

Pasquale Moscata nous présentera le destin d’une pionnière du cinéma et son influence sur la représentation de la femme dans l’imaginaire collectif.

Un apéritif sera offert après la conférence. .

Salle Cramoysan 8 Place Maurice Guillard Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie +33 6 12 48 73 73 lesetincelles9@gmail.com

