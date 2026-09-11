Informations pratiques

Aurec-sur-Loire

Conférence « Musique de la Nativité et chants de Noël »

Place des hêtres Aurecinéma Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-17 18:30:00

fin : 2026-12-17

Date(s) :

2026-12-17

Conférence « Musique de la Nativité et chants de Noël » par Jean-Marie Gardette.

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Place des hêtres Aurecinéma Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 26 55 amisduvieilaurec@gmail.com

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English :

Lecture titled « Music of the Nativity and Christmas Carols » by Jean-Marie Gardette.

L’événement Conférence « Musique de la Nativité et chants de Noël » Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Loire Semène