Conférence « Musique de la Nativité et chants de Noël » Place des hêtres Aurec-sur-Loire
jeudi 17 décembre 2026 · Place des hêtres · Aurec-sur-Loire
Informations pratiques
Aurec-sur-Loire
Conférence « Musique de la Nativité et chants de Noël »
Place des hêtres Aurecinéma Aurec-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-17 18:30:00
fin : 2026-12-17
Date(s) :
2026-12-17
Conférence « Musique de la Nativité et chants de Noël » par Jean-Marie Gardette.
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Place des hêtres Aurecinéma Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 35 26 55 amisduvieilaurec@gmail.com
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English :
Lecture titled « Music of the Nativity and Christmas Carols » by Jean-Marie Gardette.
L’événement Conférence « Musique de la Nativité et chants de Noël » Aurec-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Loire Semène
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