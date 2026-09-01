Conférence : Musique des Plantes de Jean Thoby Domaine Array Dou Sou Saint-Pandelon
samedi 19 septembre 2026 · Domaine Array Dou Sou · Saint-Pandelon
Informations pratiques
Saint-Pandelon
Conférence : Musique des Plantes de Jean Thoby
Domaine Array Dou Sou 305 Route du Château Saint-Pandelon Landes
Tarif : 23 – 23 – 23 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Musicien au Plantarium et maître-botaniste de renommée internationale, Jean Thoby supervise à Gaujacq, depuis 1998, la culture des camélias de la Maison Chanel. Il explore depuis de nombreuses années la vie sensible des plantes : à travers récits, expériences sonores et observations de terrain, il révèle comment la nature vibre, communique et s’exprime. Une conférence immersive entre botanique, poésie et émerveillement.
L’entrée à 23 euros comprend l’accès au Parc du Domaine Array Dou Sou et la Conférence mais pas la visite guidée. .
Domaine Array Dou Sou 305 Route du Château Saint-Pandelon 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 56 98 64 78 contact@lesamisarraydousou.org
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English : Conférence : Musique des Plantes de Jean Thoby
L’événement Conférence : Musique des Plantes de Jean Thoby Saint-Pandelon a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Grand Dax
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