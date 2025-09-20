Conférence : « Musique et architecture : entre résonnances sonores et révélations sociales » UCLy – Université Catholique de Lyon Lyon

Conférence : « Musique et architecture : entre résonnances sonores et révélations sociales » Samedi 20 septembre, 16h00 UCLy – Université Catholique de Lyon Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Musique & Architecture : entre résonances sonores et révélations sociales – Nicolas Millet & Josselin Saux : Cette conférence explore le lien entre musique et architecture à travers trois dimensions. D’abord, les lieux de naissance et d’inspiration, tels que la maison natale de Debussy ou la Sucrière, qui ont façonné la sensibilité musicale de leurs occupants. Ensuite, les espaces conçus spécifiquement pour la musique, comme l’amphithéâtre de Fourvière, les orgues de l’Auditorium ou les clubs de jazz lyonnais, où l’architecture devient un élément clé de l’expérience sonore. Enfin, la musique elle-même s’impose comme une architecture sonore extérieure, des kiosques aux événements comme les Nuits Sonores, transformant l’environnement urbain en un espace d’expression musicale contemporaine.

UCLy – Université Catholique de Lyon 10 place des archives 69002 Lyon Lyon 69002 Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 30 50 12 http://www.ucly.fr https://www.facebook.com/festivalmusicly/ [{« type »: « link », « value »: « https://ypl.me/LiB/t »}] L’UCLY est une université qui a la particularité d’être située sur le site d’une ancienne prison célèbre à Lyon, la prison Saint-Paul. La qualité architecturale de la transformation lui confère un attrait particulier dans le quartier Perrache. Métro A : Perrache / Tram T1 : Suchet

Musique & Architecture : entre résonances sonores et révélations sociales – Nicolas Millet & Josselin Saux : Cette conférence explore le lien entre musique et architecture à travers trois dimensions.

