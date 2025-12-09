Conférence Musique et cinéma, Lalo Schifrin Conservatoire André Messager Montluçon
Conférence Musique et cinéma, Lalo Schifrin Conservatoire André Messager Montluçon mardi 9 décembre 2025.
Conférence Musique et cinéma, Lalo Schifrin
Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon Allier
Date : Début : 2025-12-09 14:00:00
Début : 2025-12-09 14:00:00
fin : 2025-12-10
Date(s) :
2025-12-09 2025-12-10
Hommage au compositeur argentin, disparu en juin 2025 et célèbre pour ses fameuses musiques de cinéma (Bullit, L’inspecteur Harry, Opération Dragon, Tango…) ou de télévision (Mission Impossible, Mannix, Starsky et Hutch….)
Conservatoire André Messager 11 avenue de l’Europe Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 49
English :
A tribute to the Argentinian composer, who died in June 2025 and was famous for his film scores (Bullit, Dirty Harry, Operation Dragon, Tango…) and television scores (Mission Impossible, Mannix, Starsky and Hutch….)
German :
Hommage an den argentinischen Komponisten, der im Juni 2025 verstarb und für seine berühmte Filmmusik (Bullit, Dirty Harry, Operation Dragon, Tango…) oder Fernsehmusik (Mission Impossible, Mannix, Starsky und Hutch….) bekannt ist
Italiano :
Un omaggio al compositore argentino, scomparso nel giugno del 2025 e famoso per le sue colonne sonore di film (Bullit, Dirty Harry, Operazione Drago, Tango…) e televisioni (Mission Impossible, Mannix, Starsky e Hutch….)
Espanol :
Un homenaje al compositor argentino, fallecido en junio de 2025 y famoso por sus partituras para cine (Bullit, Harry el Sucio, Operación Dragón, Tango…) y televisión (Misión Imposible, Mannix, Starsky y Hutch….)
