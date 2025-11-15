Conférence musique et migrations « Branchez vos casques » Saint-Maixent-l’École

Conférence musique et migrations « Branchez vos casques »

2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Dans une perspective d’écoute ludique (sous forme de blind test), Céline

Bergeon, enseignante-chercheuse et géographe, explique comment

les chansons peuvent nous renseigner et être des messagères des

expériences migratoires des régions d’origine aux territoires traversés,

des espaces vécus aux lieux d’accueil. Dans le cadre de » La Science se livre

2025 « , organisé par L’Espace Mendès-France.

> Tout Public

> Accès libre .

2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 29 58 mediatheques.aqua-libris@cc-hvs.fr

