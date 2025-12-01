Conférence | Musique & Santé Les Amis de la Brouette Saint-Aubin-de-Lanquais

Conférence | Musique & Santé

Les Amis de la Brouette Le Bourg Saint-Aubin-de-Lanquais Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Cette conférence inédite, portée par deux musiciens dont une médecin, Dr Céline Coquet, et Matthieu Lebrun, nous invite à explorer la relation entre musique et santé, à la croisée des pratiques cliniques, artistiques et neuroscientifiques.

Seront évoqués, les pathologies du musicien, les effets de la musique sur notre santé (implications sur la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson par exemple).

La conférence sera ponctuée d’interventions musicales, illustrant concrètement ou symboliquement les propos scientifiques.

Une mise en pratique directe des effets positifs de la musique.

Repas servis avant le spectacle, à partir de 19h sur réservation. .

Les Amis de la Brouette Le Bourg Saint-Aubin-de-Lanquais 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 77 18 56

English : Conférence | Musique & Santé

L’événement Conférence | Musique & Santé Saint-Aubin-de-Lanquais a été mis à jour le 2025-11-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides