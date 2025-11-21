Conférence Mythes de dieux et mythes des hommes à l’opéra Place de l’Evêché Die

Conférence Mythes de dieux et mythes des hommes à l’opéra

Début : 2025-11-21 15:00:00

2025-11-21

Mythes des dieux et mythes des hommes à l’opéra par Armelle Babin. Professeure agrégée d’Education musicale et docteure en musicologie, elle a étudié à la faculté d’Aix en Provence et a appris la direction de choeur au conservatoire d’Aix en Provence.

lesamisdesartsetdumusee@gmail.com

English :

Myths of the gods and myths of men in opera by Armelle Babin. Armelle Babin is a professor of music education with a doctorate in musicology. She studied at the University of Aix-en-Provence and learned choral conducting at the Conservatoire d’Aix-en-Provence.

German :

Göttermythen und Menschenmythen in der Oper von Armelle Babin. Sie studierte an der Fakultät in Aix en Provence und lernte Chorleitung am Konservatorium von Aix en Provence.

Italiano :

Miti degli dei e miti degli uomini nell’opera di Armelle Babin. Armelle Babin è un’insegnante di musica qualificata con un dottorato in musicologia. Ha studiato all’Università di Aix-en-Provence e ha insegnato direzione corale al Conservatorio di Aix-en-Provence.

Espanol :

Mitos de los dioses y mitos de los hombres en la ópera de Armelle Babin. Armelle Babin es profesora de música titulada y doctora en musicología. Estudió en la Universidad de Aix-en-Provence y fue profesora de dirección coral en el Conservatorio de Aix-en-Provence.

