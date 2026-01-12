Conférence Mythes et fake news à propos du Moyen Âge Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Conférence Mythes et fake news à propos du Moyen Âge

12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Début : 2026-02-13 19:00:00

fin : 2026-02-13 20:00:00

Date(s) :

2026-02-13

Le Moyen Âge, un monde immobile, dépourvu de technique, où les femmes sont asservies et traitées comme des sorcières ? Un monde de châteaux assiégés défendus avec de l’huile bouillante ? Eh bien non ! Le Moyen Âge, ce n’est pas ça ! Assistez à un débunkage d’idées reçues, au cours d’une conférence animée par Marie Casset, professeure d’histoire et archéologie médiévales. À partir de 14 ans, sur inscription. .

12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 91 00 91 mediatheques@villedieuintercom.fr

English : Conférence Mythes et fake news à propos du Moyen Âge

