Conférence Mythes et fake news à propos du Moyen Âge Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Conférence Mythes et fake news à propos du Moyen Âge
12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Début : 2026-02-13 19:00:00
fin : 2026-02-13 20:00:00
2026-02-13
Le Moyen Âge, un monde immobile, dépourvu de technique, où les femmes sont asservies et traitées comme des sorcières ? Un monde de châteaux assiégés défendus avec de l’huile bouillante ? Eh bien non ! Le Moyen Âge, ce n’est pas ça ! Assistez à un débunkage d’idées reçues, au cours d’une conférence animée par Marie Casset, professeure d’histoire et archéologie médiévales. À partir de 14 ans, sur inscription. .
12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 91 00 91 mediatheques@villedieuintercom.fr
