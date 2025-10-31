Conférence Mythes et réalités autour de la sorcellerie à la Librairie-Café l’Autre Rive à Berrien. Berrien

En partenariat avec Ze Witches à Huelgoat, l’Autre Rive a le plaisir d’accueillir Caroline DUBAN pour une conférence autour des sorcières.

La magie est une science occulte très complexe. La sorcellerie est d’abord pratiquée dans les quartiers populaires où les sorciers et les sorcières exercent, confectionnant des potions et des philtres. Progressivement, ceux et celles qui pratiquent les arts interdits, particulièrement à partir du III e et du IVe siècle après J.C., sont rejetés hors de la nouvelle religion grandissante.

Au XIVe siècle, la Peste Noire décime près de 40% de la population européenne. La réponse à ce châtiment divin ? Les serviteurs du Démon sont parmi nous ! Ils tiennent des assemblées appelés sabbats ; ce nouvel ennemi doit être exterminé ! Les procès en sorcellerie condamnent quasiment systématiquement.

Puis, aux XVII et XVIIIe siècle, avec l’arrivée des sciences modernes, de l’esprit analytique et des cas de possession, les sorcières sont perçues comme une tromperie de l’esprit humain qui déforme la réalité.

D’autres sorciers et sorcières sont lynchés durant les siècles suivant, en France, jusqu’à la fin du XIXe siècle. Pourtant, à cette époque et dans les classes sociales aisées, la nécromancie, la cartomancie et la divination retrouvent leur popularité, grâce aux nouvelles sibylles.

Une vente d’ouvrages et oracles ainsi qu’une séance de dédicaces seront proposées à l’issu de la conférence.

Sans réservation, participation libre (conseillée à partir de 5€)

Pour info Lawrence RASSON expose autour de L’Homélie des Sorcières, à l étage de la boutique Ze Witches. Cette expo débute le 18 octobre et se termine le 11 novembre. .

Restidiou Vras Berrien 29690 Finistère Bretagne +33 2 98 86 94 05

