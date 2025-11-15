Conférence Naissance de la céramique moderne à Mâcon, la rencontre entre Jacqueline Bouvet et Anne Dangar en février 1942 Musée des Ursulines Mâcon
Conférence Naissance de la céramique moderne à Mâcon, la rencontre entre Jacqueline Bouvet et Anne Dangar en février 1942
Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon Saône-et-Loire
Début : 2025-11-15 15:00:00
fin : 2025-11-15 16:00:00
2025-11-15
A travers les Lettres à une jeune céramiste (éditions Bernard Chauveau, 2025), la conférence éclaire les suites de la rencontre entre Anne Dangar, élève du peintre cubiste Albert Gleizes, et Jacqueline Bouvet-Lerat (1920-2009) au Centre de production artisanale Jeune France de Mâcon en février 1942. Jacqueline Bouvet-Lerat est l’une des grandes artistes-céramistes de la deuxième moitié du 20e siècle. La conférence sera suivie d’une séance de dédicace.
Public ados-adultes.
Durée 1h .
Musée des Ursulines 5 Rue de la Préfecture Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 39 90 38 musee.ursulines@ville-macon.fr
