Conférence naissance et vis d'un océan Centre de géologie Le Syndicat dimanche 14 décembre 2025.

Centre de géologie 28 rue de la Gare Le Syndicat Vosges

Dimanche 2025-12-14 16:00:00

2025-12-14 18:00:00

2025-12-14

Lydéric FRANCE est professeur de l’Université de Lorraine et chercheur au CNRS-CRPG de Nancy. Investi dans le programme MUSH-OCEAN, il propose des avancées majeures dans la compréhension des systèmes magmatiques océaniques qui représentent environ les deux tiers du bilan magmatique terrestre.Tout public

lemusee@terraegenesis.org

English:

Lydéric FRANCE is a professor at the University of Lorraine and a researcher at CNRS-CRPG in Nancy. Involved in the MUSH-OCEAN program, he is proposing major advances in our understanding of oceanic magma systems, which account for around two-thirds of the Earth?s magma budget.

German:

Lydéric FRANCE ist Professor an der Université de Lorraine und Forscher am CNRS-CRPG in Nancy. Er ist Mitglied des MUSH-OCEAN-Programms und liefert wichtige Erkenntnisse über die Magmasysteme der Ozeane, die etwa zwei Drittel des Magmahaushalts der Erde ausmachen.

Italiano:

Lydéric FRANCE è professore all’Università della Lorena e ricercatore presso il CNRS-CRPG di Nancy. Coinvolto nel programma MUSH-OCEAN, propone importanti progressi nella comprensione dei sistemi magmatici oceanici, che rappresentano circa due terzi del bilancio magmatico della Terra.

Espanol:

Lydéric FRANCE es profesor en la Universidad de Lorena e investigador en el CNRS-CRPG de Nancy. Participante en el programa MUSH-OCEAN, propone importantes avances en nuestra comprensión de los sistemas magmáticos oceánicos, que representan alrededor de dos tercios del presupuesto de magma de la Tierra.

