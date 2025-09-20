Conférence « Naissance te mort d’une étoile » Le Bourg Félines

Conférence avec Alain qui vous révélera les circonstances de la « Naissance et mort d’une étoile »

Le Bourg 10 place Jean-Marie Brun Félines 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 86 30 45 cafedesfees43@gmail.com

English :

Alain will reveal the circumstances surrounding the « Birth and death of a star »

German :

Vortrag mit Alain, der Ihnen die Umstände der « Geburt und des Todes eines Sterns » enthüllen wird

Italiano :

Conferenza con Alain, che ci svelerà le circostanze della « Nascita e morte di una stella »

Espanol :

Conferencia con Alain, que desvelará las circunstancias que rodearon el « Nacimiento y muerte de una estrella »

