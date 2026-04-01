Conférence Naître aux XVIIIe et XIXe siècles Auditorium Charles Aznavour Istres

Istres

Conférence Naître aux XVIIIe et XIXe siècles

Jeudi 9 avril 2026 à partir de 18h. Auditorium Charles Aznavour 8 Chemin de Capeau Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 18:00:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

Venir au monde en ces temps-là était une aventure. Cette conférence aborde la naissance aux temps passés de façon chronologique contraception, grossesse, accouchement, allaitement. Par Jacques Delenne

Avant sa venue au monde et pendant les premiers mois de sa vie, le nouveau-né est au centre de multiples coutumes traditionnelles. Les grands noms qui ont participé au développement de cette nouvelle science qu’est l’obstétrique seront évoqués. L’accouchement se passait à la maison, entre femmes. Au travers d’un riche diaporama, vous découvrirez les vierges d’accouchée, l’ondoiement, la période des relevailles, le présent de naissance puis le baptême dictés par la tradition, l’allaitement et les nourrices, l’histoire des biberons, la saga Robert et le bon docteur Dufour, les hochets, premiers jouets incontournables de l’histoire de bébé. Puis bébé va grandir et c’est une nouvelle histoire qui s’ouvrira devant lui. Jacques Delenne, infirmier à la retraite, s’est intéressé très tôt à l’histoire de la Santé par l’objet. Collectionneur, il a participé depuis des années à de nombreuses reconstitutions historiques, y présentant ainsi la chirurgie de la Renaissance avec Ambroise Paré, des campagnes du Ier Empire avec le baron Larrey pour finir avec la guerre de 14/18. .

Auditorium Charles Aznavour 8 Chemin de Capeau Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur lesamisduvieilistres@orange.fr

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English :

Coming into the world in those days was an adventure. This talk takes a chronological look at birth in days gone by, covering contraception, pregnancy, childbirth and breastfeeding. By Jacques Delenne

L’événement Conférence Naître aux XVIIIe et XIXe siècles Istres a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme d’Istres