Conférence Naître en Bretagne Lieu-dit Porjou Plestin-les-Grèves
Conférence Naître en Bretagne Lieu-dit Porjou Plestin-les-Grèves vendredi 5 décembre 2025.
Conférence Naître en Bretagne
Lieu-dit Porjou 3 Porjou Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 14:30:00
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Des matrones accoucheuses d’autrefois aux sages-femmes d’aujourd’hui
Conférence de Anne GUILLOU Sociologue, spécialisée en sociologie rurale qui a donné dans ses écrits une grande place aux femmes de la terre. retraitée de l’Université, elle a publié de nombreux romans souvent inspirés de ses thèmes de recherche. Naître en Bretagne des matrones accoucheuses d’autrefois aux sages-femmes d’aujourd’hui est organisée par le centre culturel de Plestin. .
Lieu-dit Porjou 3 Porjou Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 13 01 72 79
English :
L’événement Conférence Naître en Bretagne Plestin-les-Grèves a été mis à jour le 2025-11-27 par SITARMOR