Conférence Naître en Bretagne Lieu-dit Porjou Plestin-les-Grèves

Conférence Naître en Bretagne

Lieu-dit Porjou 3 Porjou Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 14:30:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Des matrones accoucheuses d’autrefois aux sages-femmes d’aujourd’hui

Conférence de Anne GUILLOU Sociologue, spécialisée en sociologie rurale qui a donné dans ses écrits une grande place aux femmes de la terre. retraitée de l’Université, elle a publié de nombreux romans souvent inspirés de ses thèmes de recherche. Naître en Bretagne des matrones accoucheuses d’autrefois aux sages-femmes d’aujourd’hui est organisée par le centre culturel de Plestin. .

Lieu-dit Porjou 3 Porjou Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 13 01 72 79

