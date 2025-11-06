Dans cet

ouvrage, coécrit avec Olivier Pastré, les auteurs se sont appuyés sur un

éventail très large de sources, la quasi-totalité des biographies, les archives

officielles, les grandes correspondances diplomatiques, les archives

économiques, ainsi que des sources privées, des correspondances et des

témoignages familiaux.

Ce qui permettra, entre autres choses, de répondre à trois idées reçues (et

tenaces !) sur notre dernier empereur, sa prétendue illégitimité et sa

perception comme usurpateur et dictateur, son prétendu immobilisme

social, et un comportement prétendument belliciste et diplomatiquement

imprudent.

Et permettra également de montrer que son règne, à l’impact économique et

social durable, fut celui d’une modernisation

« multi-domaines » et d’un essor économique qui a permis à notre pays

l’entrée dans la modernité.

Diplômé en droit et en sciences politiques, président de la Fondation Galilé

pour la réindustrialisation, le prince Joachim Murat fut également

engagé dans les unités parachutistes avec lesquelles il participa à des

opérations au Kosovo. Il travaille dans le domaine des technologies et

solutions de souveraineté.

Olivier Pastré est professeur d’économie émérite à Paris-VIII, membre du

Cercle des économistes, président d’IMB Bank (Tunis). et descendant de

Jean-Baptiste Pastré, membre du premier conseil d’administration de la

Compagnie universelle du canal maritime de Suez.

Conférence organisée par les amis de Murat « NAPOLEON III L’INCOMPRIS » par le prince Joachim Murat, fils aîné du chef de la maison Murat, prince de Pontecorvo.

Le jeudi 06 novembre 2025

de 18h00 à 19h30

gratuit Tout public.

Mairie du 8ème arrondissement 3 rue de Lisbonne 75008 Salle des conférencesParis