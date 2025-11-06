CONFERENCE « NAPOLEON III L’INCOMPRIS » Mairie du 8ème arrondissement Paris
CONFERENCE « NAPOLEON III L’INCOMPRIS » Mairie du 8ème arrondissement Paris jeudi 6 novembre 2025.
Dans cet
ouvrage, coécrit avec Olivier Pastré, les auteurs se sont appuyés sur un
éventail très large de sources, la quasi-totalité des biographies, les archives
officielles, les grandes correspondances diplomatiques, les archives
économiques, ainsi que des sources privées, des correspondances et des
témoignages familiaux.
Ce qui permettra, entre autres choses, de répondre à trois idées reçues (et
tenaces !) sur notre dernier empereur, sa prétendue illégitimité et sa
perception comme usurpateur et dictateur, son prétendu immobilisme
social, et un comportement prétendument belliciste et diplomatiquement
imprudent.
Et permettra également de montrer que son règne, à l’impact économique et
social durable, fut celui d’une modernisation
« multi-domaines » et d’un essor économique qui a permis à notre pays
l’entrée dans la modernité.
Diplômé en droit et en sciences politiques, président de la Fondation Galilé
pour la réindustrialisation, le prince Joachim Murat fut également
engagé dans les unités parachutistes avec lesquelles il participa à des
opérations au Kosovo. Il travaille dans le domaine des technologies et
solutions de souveraineté.
Olivier Pastré est professeur d’économie émérite à Paris-VIII, membre du
Cercle des économistes, président d’IMB Bank (Tunis). et descendant de
Jean-Baptiste Pastré, membre du premier conseil d’administration de la
Compagnie universelle du canal maritime de Suez.
Le jeudi 06 novembre 2025
de 18h00 à 19h30
gratuit Tout public.
Mairie du 8ème arrondissement 3 rue de Lisbonne 75008 Salle des conférencesParis