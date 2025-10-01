Conférence Napoléon les arts au service du pouvoir ? Salle des fêtes Bar-le-Duc

Conférence Napoléon les arts au service du pouvoir ?

Salle des fêtes 12 Rue Lapique Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-02-04 18:30:00

fin : 2026-02-04 20:00:00

Date(s) :

2026-02-04

Par Marin Menzin, doctorant en histoire moderne et contemporaine à l’université de Lorraine.

Entre 1799 et 1815, le pouvoir napoléonien a porté à son paroxysme la mobilisation des arts au service du régime et de la personne même de Napoléon. Servant sa politique et soignant son image, l’empereur a entretenu une relation intime avec les arts, au point de leur faire raconter l’histoire. Derrière les toiles de David, d’Ingres, d’Isabey ou de Gros se trouve en réalité une autre histoire de Napoléon et de la légende qu’il s’est façonné et que nous proposons ici de parcourir pour mieux la comprendre.

Réservation recommandée.Adultes

2 .

Salle des fêtes 12 Rue Lapique Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 76 14 67 musee@meusegrandsud.fr

English :

By Marin Menzin, doctoral student in modern and contemporary history at the University of Lorraine.

Between 1799 and 1815, Napoleon’s rule brought to a climax the mobilization of the arts in the service of the regime and Napoleon himself. Serving his politics and nurturing his image, the emperor maintained an intimate relationship with the arts, to the point of having them tell his story. Behind the canvases of David, Ingres, Isabey and Gros lies another story of Napoleon and the legend he created for himself, which we invite you to explore to better understand it.

Reservations recommended.

German :

Von Marin Menzin, Doktorand in moderner und zeitgenössischer Geschichte an der Universität Lothringen.

Zwischen 1799 und 1815 erreichte die napoleonische Macht ihren Höhepunkt in der Mobilisierung der Künste für das Regime und die Person Napoleons selbst. Im Dienste seiner Politik und zur Pflege seines Images unterhielt der Kaiser eine enge Beziehung zu den Künsten, die so weit ging, dass er sie die Geschichte erzählen ließ. Hinter den Gemälden von David, Ingres, Isabey oder Gros verbirgt sich in Wirklichkeit eine andere Geschichte von Napoleon und der Legende, die er sich selbst geschaffen hat, und die wir hier vorstellen, um sie besser zu verstehen.

Reservierung empfohlen.

Italiano :

Di Marin Menzin, dottoranda in storia moderna e contemporanea all’Università della Lorena.

Tra il 1799 e il 1815, il governo di Napoleone portò al culmine la mobilitazione delle arti al servizio del regime e di Napoleone stesso. Al servizio della sua politica e della sua immagine, l’imperatore mantenne un rapporto intimo con le arti, al punto da farle raccontare la sua storia. Dietro le tele di David, Ingres, Isabey e Gros si nasconde un’altra storia di Napoleone e della leggenda che ha creato per se stesso, che vi invitiamo a esplorare per comprenderla meglio.

Prenotazione consigliata.

Espanol :

Por Marin Menzin, doctorando en historia moderna y contemporánea de la Universidad de Lorena.

Entre 1799 y 1815, el reinado de Napoleón llevó a su punto culminante la movilización de las artes al servicio del régimen y del propio Napoleón. Al servicio de su política y alimentando su imagen, el emperador mantuvo una relación íntima con las artes, hasta el punto de hacerlas contar su historia. Detrás de los lienzos de David, Ingres, Isabey y Gros se esconde otra historia de Napoleón y de la leyenda que se creó para sí mismo, que le invitamos a explorar para comprenderla mejor.

Se recomienda reservar.

L’événement Conférence Napoléon les arts au service du pouvoir ? Bar-le-Duc a été mis à jour le 2025-10-01 par OT SUD MEUSE