Conférence nature à Aizelles Crapauds, grenouilles, tritons…

Aizelles Aisne

Les amphibiens sont protégés par la Loi (sont notamment interdits la destruction, la capture ou encore le déplacement des individus) et font partie des espèces les plus fragilisées à l’échelle nationale 23% des espèces d’amphibiens sont menacées et 60% sont en déclin en France métropolitaine*. Leur protection et la préservation de leurs milieux de vie passent par des inventaires et la sensibilisation du grand public. C’est la raison pour laquelle les CPIE ont souhaité s’inscrire dans la démarche nationale Popamphibien et vous proposent d’en apprendre plus sur eux lors de cette conférence !

RV dans la commune à 16h (lieu de RV précis communiqué à l’inscription réservation obligatoire)…

Aizelles 02820 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 80 03 03 contact@cpie-aisne.com

English :

Amphibians are protected by law (the destruction, capture or displacement of individuals is forbidden) and are among the most vulnerable species on a national scale: 23% of amphibian species are threatened and 60% are in decline in mainland France*. Their protection and the preservation of their habitats require inventories and public awareness campaigns. That’s why the CPIEs have joined the national Popamphibien initiative and invite you to find out more about them at this conference!

RV in the commune at 4pm (precise RV location to be communicated upon registration reservation required)…

German :

Amphibien sind gesetzlich geschützt (z. B. durch das Verbot der Zerstörung, des Fangs oder der Umsiedlung von Individuen) und gehören zu den am stärksten gefährdeten Arten auf nationaler Ebene: 23 % der Amphibienarten sind in Frankreich bedroht und 60 % sind im Rückgang begriffen*. Um sie zu schützen und ihre Lebensräume zu erhalten, müssen Bestandsaufnahmen durchgeführt und die Öffentlichkeit sensibilisiert werden. Aus diesem Grund haben sich die CPIEs der nationalen Initiative Popamphibien angeschlossen und laden Sie ein, bei dieser Konferenz mehr über die Amphibien zu erfahren!

Treffpunkt in der Gemeinde um 16 Uhr (genauer Treffpunkt wird bei der Anmeldung bekannt gegeben Reservierung erforderlich)…

Italiano :

Gli anfibi sono protetti dalla legge (è vietato distruggere, catturare o spostare gli individui) e sono una delle specie più vulnerabili su scala nazionale: il 23% delle specie di anfibi è minacciato e il 60% è in declino nella Francia continentale*. La loro protezione e la conservazione dei loro habitat richiedono inventari e campagne di sensibilizzazione del pubblico. Ecco perché i CPIE hanno deciso di aderire all’iniziativa nazionale Popamphibien e vi invitano a saperne di più in occasione di questa conferenza!

Punto d’incontro nel comune alle 16:00 (il punto d’incontro preciso sarà comunicato al momento dell’iscrizione è indispensabile la prenotazione)…

Espanol :

Los anfibios están protegidos por ley (está prohibido destruir, capturar o trasladar individuos) y son una de las especies más vulnerables a escala nacional: el 23% de las especies de anfibios están amenazadas y el 60% en declive en Francia continental*. Su protección y la preservación de sus hábitats requieren inventarios y campañas de concienciación pública. Por ello, los CPIE han decidido unirse a la iniciativa nacional Popamphibien y le invitan a descubrirlos en esta conferencia

Punto de encuentro en la comuna a las 16:00 (punto de encuentro preciso que se comunicará en el momento de la inscripción imprescindible reservar)…

