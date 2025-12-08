Conférence Nature et préjugés convier l’Humanité dans les sciences naturelles Avoine

Conférence Nature et préjugés convier l’Humanité dans les sciences naturelles

6 Avenue de la République Avoine Indre-et-Loire

Début : Jeudi 2026-02-12

Conférence proposé par Marc-André Selosse, biologiste et professeur au Muséum d’histoire naturelle.

Avec humour et bienveillance, le biologiste et naturaliste Marc-André Selosse déconstruit les préjugés et nous invite à réexaminer nos rapports avec la nature

Les êtres humains ont longtemps survécu sur Terre en bricolant avec les connaissances du moment. Avec humour et bienveillance, le biologiste et naturaliste Marc-André Selosse déconstruit les préjugés et nous invite à réexaminer nos rapports avec la nature. Et si pour mieux habiter notre monde, il fallait replacer l’humanité dans un cadre plus vaste, celui de la nature vivante et complexe. .

6 Avenue de la République Avoine 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Lecture by Marc-André Selosse, biologist and professor at the Muséum d’Histoire Naturelle.

With humor and kindness, biologist and naturalist Marc-André Selosse deconstructs prejudices and invites us to re-examine our relationship with nature

