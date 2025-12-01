Conférence Nature L’écrevisse à pattes blanches, une sentinelle en danger Grand’Rue Flagey

Conférence Nature L’écrevisse à pattes blanches, une sentinelle en danger

Grand’Rue Ferme de Courbet Flagey Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 20:30:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Avec Mickäel Béjean, Muséum de la Citadelle de Besançon, et le Conservatoire d’Espaces naturels de Franche Comté

Autrefois largement répandue en France, l’écrevisse à pattes blanches est désormais grandement menacée. Devenues relictuelles, ses populations sont cantonnées à de petits cours d’eau de bonne qualité. Mais qu’en est il sur le territoire Loue Lison ? Malgré l’amélioration des connaissances, la mise en place de suivis et d’actions de gestion, est il encore possible de sauvegarder cette sentinelle en danger ?

Durée 1h30 environ

Entrée gratuite dans la limite des places disponibles.

Informations et réservations obligatoires au 03 81 53 03 60 ou fermecourbet@doubs.fr

Pour le respect des artistes et intervenants, nous vous remercions d’arriver quinze minutes avant l’heure de l’événement. L’accès à la salle ne sera plus possible après le début de l’événement. .

Grand’Rue Ferme de Courbet Flagey 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 53 03 60 fermecourbet@doubs.fr

English : Conférence Nature L’écrevisse à pattes blanches, une sentinelle en danger

L’événement Conférence Nature L’écrevisse à pattes blanches, une sentinelle en danger Flagey a été mis à jour le 2025-12-02 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON