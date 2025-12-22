Conférence: Nazaire de Milan alias St Nazaire, Salle Culturelle Val Saint Martin Pornic

Conférence: Nazaire de Milan alias St Nazaire

Salle Culturelle Val Saint Martin Rue Jules Ferry Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14 18:00:00

fin : 2026-01-14 18:00:00

Date(s) :

2026-01-14

Conférence à la salle culturelle du Val St Martin, par Pornic Histoire animée par Christian Morinière.



Personnage marquant des premiers siècles du christianisme, Saint Nazaire est traditionnellement présenté comme un jeune chrétien fervent, contemporain des persécutions contre les communautés chrétiennes. Selon la tradition, il aurait parcouru de nombreuses régions pour diffuser sa foi avant de subir le martyre. Sa figure s’est ensuite largement développée dans l’hagiographie, faisant de lui un symbole de courage et de dévotion.

Au fil des siècles, le culte de Saint Nazaire s’est étendu bien au-delà de l’Italie, trouvant un écho particulier dans plusieurs régions françaises. De nombreux lieux, églises et villages portent son nom, témoignant de l’importance de son souvenir dans la mémoire collective.

Lors de cette conférence, Christian Morinière reviendra sur les sources historiques, les traditions qui entourent le saint, ainsi que sur l’évolution de son culte. Il montrera également comment Saint Nazaire a marqué durablement le patrimoine religieux et culturel local.

Retrouvez ici tous les événements programmés à Pornic. .

Salle Culturelle Val Saint Martin Rue Jules Ferry Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 54 42 asso.pornic.histoire@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Conference at the Salle culturelle du Val St Martin, by Pornic Histoire, led by Christian Morinière.

L’événement Conférence: Nazaire de Milan alias St Nazaire Pornic a été mis à jour le 2025-12-22 par I_OT Pornic