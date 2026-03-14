Conférence | Néandertal état des connaissances

L’Eden Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Le Comité d’Étude Historiques & Archéologiques de la région d’Eymet vous présente une conférence sur le néandertal état des connaissances, 170 ans après sa découverte scientifique présenter par Bruno Maureille paléoanthropologue, directeur de recherche au CNRS UMR PACE Bordeaux .

Qui était vraiment Néandertal…et qu’avons-nous hérité de lui ? .

L’Eden Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine eymet.histoire@gmail.com

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English : Conférence | Néandertal état des connaissances

L’événement Conférence | Néandertal état des connaissances Eymet a été mis à jour le 2026-03-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides