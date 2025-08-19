Conférence, Néandertal, premier architecte du monde souterrain les structures de la grotte de Bruniquel (Tarn et Garonne) Beaumontois en Périgord

Conférence, Néandertal, premier architecte du monde souterrain les structures de la grotte de Bruniquel (Tarn et Garonne) Beaumontois en Périgord mardi 19 août 2025.

Salle des fêtes Beaumontois en Périgord Dordogne

Néandertal, premier architecte du monde souterrain les structures de la grotte de Bruniquel (Tarn et Garonne). Catherine Ferrier, Maîtresse de conférences et Jean Claude Leblanc, UMR Traces université de Toulouse.

A 300 mètres sous terre, il y a 176 000 ans, les hommes de Néandertal ont construit des structures dont la fonction reste encore énigmatique. Depuis une dizaine d’années les investigations ont permis de mieux appréhender la complexité et la logique des ces aménagements exceptionnels. .

Salle des fêtes Beaumontois en Périgord 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine conferences.couze@orange.fr

