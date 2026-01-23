Conférence Nélie Jacquemart et Édouard André Au bonheur des Arts Salle Jean Gabin Royan
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
ou adhésion annuelle
Début : 2026-03-03 14:30:00
fin : 2026-03-03
2026-03-03
Par Fabrice Conan, historien en histoire de l’art
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English :
By Fabrice Conan, art historian
