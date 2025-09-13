Conférence Nicolas d’Autrécourt, un philosophe audacieux du diocèse de Verdun Salle des fêtes Bar-le-Duc
Conférence Nicolas d’Autrécourt, un philosophe audacieux du diocèse de Verdun
Salle des fêtes 12 Rue Lapique Bar-le-Duc Meuse
Gratuit
Début : Jeudi Jeudi 2026-04-16 18:15:00
fin : 2026-04-16
2026-04-16
Conférence « Nicolas d’Autrécourt, un philosophe audacieux du diocèse de Verdun (Autrécourt, 1298 Metz, 1369) ». Par Gerhard Heinzmann et Roger Pouivet.
Entrée gratuite.
Salle des fêtes 12 Rue Lapique Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 47 37 66 73 stelettresbld@orange.fr
English :
Lecture « Nicolas d?Autrécourt, a daring philosopher from the diocese of Verdun (Autrécourt, 1298 ? Metz, 1369) ». By Gerhard Heinzmann and Roger Pouivet.
Free admission.
German :
Vortrag « Nicolas d’Autrécourt, un philosophe audacieux du diocèse de Verdun (Autrécourt, 1298 ? Metz, 1369) ». Von Gerhard Heinzmann und Roger Pouivet.
Freier Eintritt.
Italiano :
Conferenza « Nicolas d’Autrécourt, un audace filosofo della diocesi di Verdun (Autrécourt, 1298 ? Metz, 1369) ». Di Gerhard Heinzmann e Roger Pouivet.
Ingresso libero.
Espanol :
Conferencia « Nicolas d’Autrécourt, un filósofo audaz de la diócesis de Verdún (Autrécourt, 1298 ? Metz, 1369) ». A cargo de Gerhard Heinzmann y Roger Pouivet.
Entrada gratuita.
