Conférence – Nicolas Domenach, un journaliste au coeur du pouvoir Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-13 14:30 – 16:00

Gratuit : non 8 € / Gratuit Gratuit pour les étudiants inscrits à l’Observatoire des Médias ou à l’Atelier des médias de l’Université permanente8 € entrée pour tousPas de réservation. Billetterie sur place Tout public

Conférence de l’Observatoire des Médias Nicolas Domenach, chroniqueur politique, est éditorialiste à Challenges et à LCI. Il a travaillé pour de nombreux médias, dont Canal + et Marianne, où il a été directeur adjoint de la rédaction.

Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Centre-ville Nantes 44000

https://www.univ-nantes.fr/



Afficher la carte du lieu Amphi Kerneis (Fac de Médecine) et trouvez le meilleur itinéraire

