Conférence – Nicolas Domenach, un journaliste au coeur du pouvoir, Amphi Kerneis (Fac de Médecine), Nantes

Conférence – Nicolas Domenach, un journaliste au coeur du pouvoir Vendredi 13 mars, 14h30 Amphi Kerneis (Fac de Médecine) Loire-Atlantique

8 € / Gratuit

Conférence de l’Observatoire des Médias

Nicolas Domenach, chroniqueur politique, est éditorialiste à Challenges et à LCI. Il a travaillé pour de nombreux médias, dont Canal + et Marianne, où il a été directeur adjoint de la rédaction.

Amphi Kerneis (Fac de Médecine) 1 rue Bias, Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire

Conférence de l’Université permanente médias chroniqueur politique