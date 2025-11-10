Conférence Nino Rota à Saint-Rémy-de-Provence Ciné-Palace Saint-Rémy-de-Provence

Conférence Nino Rota à Saint-Rémy-de-Provence

Lundi 10 novembre 2025 à partir de 18h30. Ciné-Palace 4 avenue Fauconnet Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Assistez à la conférence Nino rota, les musiques de film que nous aimons tous le lundi 10 novembre à 18h30 au Ciné-Palace à Saint-Rémy-de-Provence.

Plongez dans l’œuvre déjà connue de Nino Rota, lundi 10 novembre !



Compositeur de talent à qui on doit notamment les musiques de films iconiques du siècle dernier Amarcord de Fellini, Romeo & Juliette de Zefirelli, 81/2, La Strada, La Dolce Vita, de Fellini, Le Guépard de Visconti, The Godfather de Coppola…. et d’autres concerti, musique de chambre, etc



Vous continuerez la soirée avec un apéritif italien offert par l’association de Jumelage avec Bientina et suivi du célèbre film 8 ½ de Fédérico Fellini (avec Claudia Cardinale, Marcello Mastroianni, Anouk Aimée, musique de Nino Rota) à 20h30. .

Ciné-Palace 4 avenue Fauconnet Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur hsa13210@gmail.com

English :

Attend the Nino Rota conference, ‘The film music we all love,’ on Monday, 10 November at 6:30 p.m. at the Ciné-Palace in Saint-Rémy-de-Provence.

German :

Besuchen Sie die Konferenz „Nino Rota, die Filmmusik, die wir alle lieben” am Montag, den 10. November um 18:30 Uhr im Ciné-Palace in Saint-Rémy-de-Provence.

Italiano :

Partecipate alla conferenza Nino rota, la musica da film che tutti amiamo, lunedì 10 novembre alle 18.30 al Ciné-Palace di Saint-Rémy-de-Provence.

Espanol :

Asista a la conferencia Nino rota, la música de cine que todos amamos, el lunes 10 de noviembre a las 18.30 horas en el Ciné-Palace de Saint-Rémy-de-Provence.

