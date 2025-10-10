Conférence noir rivière entre l’eau et l’imaginaire MÉDIATHÈQUE DU SABLON Metz

Conférence noir rivière entre l’eau et l’imaginaire

MÉDIATHÈQUE DU SABLON 4-6 rue des Robert Metz Moselle

Le temps d’une lecture commentée, nous longerons Noir rivière et traverserons ce livre sur le pont de sa fabrication et de passerelles photographiques, en présence d’Olivier Toussaint et de Loïc Demey, auteurs du livre.Tout public

English :

In the presence of Olivier Toussaint and Loïc Demey, the book?s authors, we?ll walk along Noir rivière and cross this book on the bridge of its production and photographic footbridges.

German :

Während einer kommentierten Lesung gehen wir am Noir-Fluss entlang und überqueren dieses Buch auf der Brücke seiner Herstellung und auf fotografischen Stegen, in Anwesenheit von Olivier Toussaint und Loïc Demey, den Autoren des Buches.

Italiano :

Durante la lettura guidata, cammineremo lungo la Noir rivière e attraverseremo il libro sul ponte della sua produzione e sulle passerelle fotografiche, alla presenza di Olivier Toussaint e Loïc Demey, autori del libro.

Espanol :

Durante una lectura guiada, recorreremos Noir rivière y cruzaremos el libro por el puente de su producción y las pasarelas fotográficas, en presencia de Olivier Toussaint y Loïc Demey, autores del libro.

