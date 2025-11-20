Conférence Nono, l’odeur du beurre Le Port Terrasse panoramique Guilvinec

Conférence Nono, l’odeur du beurre Le Port Terrasse panoramique Guilvinec jeudi 20 novembre 2025.

Le Port Terrasse panoramique Auditorium d’Haliotika Guilvinec Finistère

Début : 2025-11-20 18:00:00

fin : 2025-11-20 20:00:00

2025-11-20

Nono (Joël Auvin) est un prof de philo devenu dessinateur iconique du Télégramme depuis 1997.

Sa double casquette lui a permis de mêler recul philosophique et réactivité journalistique dans des dessins incisifs sur la Bretagne et l’actu. Fort de 50 ans de carnets visuels, il livre sa “Nonographie” une fresque drôle, brûlante et gourmande de culture bretonne.

Conférence suivie d’une séance de dédicace avec notre partenaire De l’Encre à l’Écran.

Sur réservation, nombre de place limitées dans l’auditorium. .

Le Port Terrasse panoramique Auditorium d’Haliotika Guilvinec 29730 Finistère Bretagne +33 2 98 58 28 38

