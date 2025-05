Conférence Normandie 90 ans – MuMa Musée d’art moderne André Malraux Le Havre, 31 mai 2025 13:30, Le Havre.

Il y a 90 ans exactement, le Normandie effectuait son voyage inaugural du Havre vers New York. À l’occasion de cet anniversaire, le MuMa et ses partenaires vous proposent un ensemble de rendez-vous pour replonger dans l’histoire de ce paquebot mythique.

Samedi 31 mai à partir de 13h30 L’EPCC French Lines & Compagnies vous propose une demi-journée de conférences qui permettront de revenir sur l’histoire de Normandie. Son voyage inaugural sera évoqué par Véronique Harel, directrice de French Lines. Adrien Motel, auteur d’un ouvrage sur le paquebot, abordera la vie à bord et les loisirs. Jean-Baptiste Schneider, docteur en histoire contemporaine à l’Université du Havre, se concentrera sur la gastronomie, un art de vivre qui a fait le succès du navire. Et enfin Frédéric Ollivier, auteur de nombreux ouvrages sur l’âge d’or des croisières, reviendra sur la modernité technique de Normandie.

Détail du programme

– 13h30 Mot d’introduction par Véronique Harel, directrice de French Lines & Compagnies

– 13h45 La construction du Normandie, par Frédéric Ollivier

– 14h30 Le voyage inaugural un sacre médiatique international, par Adrien Motel

– 14h45 Une visite guidée du Normandie, par Frédéric Ollivier

– 15h45 A la table d’un géant des mers gastronomie et arts de la table à bord du paquebot Normandie, par Jean-Baptiste Schneider

Réservation obligatoire.

MuMa Musée d’art moderne André Malraux 2 Boulevard Clemenceau

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 62 62 contact-muma@lehavre.fr

English : Conférence Normandie 90 ans

Exactly 90 years ago, the Normandie made her maiden voyage from Le Havre to New York. To mark this anniversary, the MuMa and its partners have organized a series of events to take you back into the history of this legendary liner.

Saturday May 31 from 1:30 pm The EPCC French Lines & Compagnies is offering a half-day of lectures to take you back over the history of Normandie. Véronique Harel, director of French Lines, will talk about her maiden voyage. Adrien Motel, author of a book on the liner, will talk about life on board and leisure activities. Jean-Baptiste Schneider, PhD in contemporary history from the University of Le Havre, will focus on gastronomy, the art of living that made the ship such a success. And Frédéric Ollivier, author of numerous works on the golden age of cruising, will look back at the technical modernity of Normandie.

Program details:

– 1:30 pm: Introductory remarks by Véronique Harel, Director of French Lines & Compagnies

– 1:45 pm: The construction of the Normandie, by Frédéric Ollivier

– 2:30 pm: The maiden voyage an international media success, by Adrien Motel

– 2:45pm: A guided tour of the Normandie, by Frédéric Ollivier

– 3:45pm: At the table of a giant of the seas: gastronomy and tableware aboard the Normandie, by Jean-Baptiste Schneider

Reservations required.

German :

Vor genau 90 Jahren trat die Normandie ihre Jungfernfahrt von Le Havre nach New York an. Anlässlich dieses Jubiläums bieten Ihnen das MuMa und seine Partner eine Reihe von Veranstaltungen an, die Sie in die Geschichte dieses legendären Passagierschiffs eintauchen lassen.

Samstag, 31. Mai, ab 13:30 Uhr Das EPCC French Lines & Compagnies bietet Ihnen einen halben Tag lang Vorträge an, die die Geschichte der Normandie beleuchten. Véronique Harel, Direktorin von French Lines, wird über die Jungfernfahrt der Normandie sprechen. Adrien Motel, Autor eines Buches über das Schiff, wird über das Leben an Bord und die Freizeitgestaltung sprechen. Jean-Baptiste Schneider, Doktor der zeitgenössischen Geschichte an der Universität Le Havre, wird sich auf die Gastronomie konzentrieren, eine Lebenskunst, die den Erfolg des Schiffes ausmachte. Und schließlich wird Frédéric Ollivier, Autor zahlreicher Bücher über das goldene Zeitalter der Kreuzfahrten, auf die moderne Technik der Normandie eingehen.

Einzelheiten des Programms

– 13.30 Uhr: Einleitende Worte von Véronique Harel, Direktorin von French Lines & Compagnies

– 13.45 Uhr: Der Bau der Normandie, von Frédéric Ollivier

– 14.30 Uhr: Die Jungfernfahrt ein internationaler Medienhit, von Adrien Motel

– 14.45 Uhr: Eine Führung durch die Normandie, von Frédéric Ollivier

– 15.45 Uhr: Am Tisch eines Meeresriesen: Gastronomie und Tischkultur an Bord des Passagierschiffs Normandie, von Jean-Baptiste Schneider

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Esattamente 90 anni fa, la Normandie effettuava il suo viaggio inaugurale da Le Havre a New York. Per celebrare questo anniversario, il MuMa e i suoi partner organizzano una serie di eventi per farvi rivivere la storia di questo leggendario transatlantico.

Sabato 31 maggio dalle 13.30 L’EPCC French Lines & Compagnies organizza una mezza giornata di conferenze per ripercorrere la storia della Normandie. Véronique Harel, direttrice di French Lines, parlerà del suo viaggio inaugurale. Adrien Motel, autore di un libro sul transatlantico, parlerà della vita a bordo e delle attività del tempo libero. Jean-Baptiste Schneider, dottore in storia contemporanea presso l’Università di Le Havre, si concentrerà sulla gastronomia, un’arte di vivere che ha fatto il successo della nave. Frédéric Ollivier, autore di numerose opere sull’epoca d’oro delle crociere, ripercorrerà la modernità tecnica della Normandie.

Programma dettagliato:

– 13:30: Introduzione di Véronique Harel, Direttore di French Lines & Compagnies

– 13:45: La costruzione del Normandie, a cura di Frédéric Ollivier

– 14.30: Il viaggio inaugurale un successo mediatico internazionale, di Adrien Motel

– 14.45: Visita guidata del Normandie, a cura di Frédéric Ollivier

– 15.45: Alla tavola di un gigante dei mari: gastronomia e vasellame a bordo della Normandie, di Jean-Baptiste Schneider

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Hace exactamente 90 años, el Normandie realizaba su viaje inaugural de Le Havre a Nueva York. Con motivo de este aniversario, el MuMa y sus socios organizan una serie de actos que le transportarán a la historia de este transatlántico legendario.

Sábado 31 de mayo a partir de las 13h30 La EPCC French Lines & Compagnies organiza una media jornada de conferencias sobre la historia del Normandie. Véronique Harel, directora de French Lines, hablará de su viaje inaugural. Adrien Motel, autor de un libro sobre el transatlántico, hablará de la vida a bordo y de las actividades de ocio. Jean-Baptiste Schneider, doctor en historia contemporánea por la Universidad de Le Havre, se centrará en la gastronomía, arte de vivir que ha hecho del buque todo un éxito. Y Frédéric Ollivier, autor de numerosas obras sobre la edad de oro de los cruceros, repasará la modernidad técnica del Normandie.

Detalles del programa:

– 13:30: Introducción de Véronique Harel, Directora de French Lines & Compagnies

– 13:45: La construcción del Normandie, por Frédéric Ollivier

– 14.30 h: El viaje inaugural, un éxito mediático internacional, por Adrien Motel

– 14.45: Visita guiada al Normandie, por Frédéric Ollivier

– 15.45 h: A la mesa de un gigante de los mares: gastronomía y vajilla a bordo del Normandie, por Jean-Baptiste Schneider

Reserva obligatoria.

