[Conférence Normandie Impressionniste] Sisley, quel impressionniste ? Musée de Dieppe Dieppe

Musée de Dieppe / Rue de Chastes Dieppe Seine-Maritime

Début : 2026-02-28 14:30:00

fin : 2026-02-28 15:30:00

2026-02-28

Ami de jeunesse et compagnon de route de Monet, Renoir et Bazille, Alfred Sisley

(1839-1899) adhère étroitement aux principes de la nouvelle peinture . Peint en

1873, son tableau La Seine à Bougival en résume toutes les caractéristiques scène

de plein air, aux tons clairs et à la facture enlevée. Sisley y excelle à rendre les effets

de la lumière et de l’atmosphère sur son motif. Paysagiste doué, impressionniste

par excellence, Sisley reste toute sa vie fidèle à l’esthétique de l’école du plein air.

L’arrivée de cette oeuvre sur les cimaises du Musée est l’occasion de réexaminer la

contribution de Sisley et d’étudier sa place au sein de ce mouvement Impressionniste.

Intervenante Anne Robbins, conservatrice peintures au Musée d’Orsay.

Places limitées, Réservation conseillée .

Musée de Dieppe / Rue de Chastes Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 61 99 museededieppe@mairie-dieppe.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

