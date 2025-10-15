Conférence « Nos chères utopies » et vernissage de l’exposition Médiathèque François Mitterrand Muret

Conférence « Nos chères utopies » et vernissage de l’exposition Mercredi 15 octobre, 18h30 Médiathèque François Mitterrand Haute-Garonne

Gratuit, entrée libre.

Début : 2025-10-15T18:30 – 2025-10-15T20:30

Fin : 2025-10-15T18:30 – 2025-10-15T20:30

À travers une sélection de photographies et de vidéos d’archive, l’association /Parcours/d/architecture/ propose d’aborder les productions architecturales et urbaines de la seconde moitié du XXe siècle comme des témoignages privilégiés des aspirations sociales d’une époque, la cristallisation des rêves d’une société. La conférence Nos chères utopies invite à une analyse d’architectures et de villes idéales depuis près de 70 ans, mais également à un éclairage sociologique des rêves et des idéologies qui ont contribué à leur naissance. Réalisées ou non, abouties ou pas, ces utopies constituent aujourd’hui notre univers quotidien et forgent à leur tour nos imaginaires.

Médiathèque François Mitterrand 58 rue Clément Ader, 31600 Muret Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie 05 61 51 91 30 https://mediatheque.mairie-muret.fr/ Accès libre et gratuit

© Parcours d’architecture d’après un plan de l’architecte Edmond Lay