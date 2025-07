Conférence Nos coquins d’ancêtres, coupeurs de licous entre Angoulême et Saint-Maixent Salle des fêtes Brie

Salle des fêtes 55 rue de la mairie Brie Charente

Début : 2025-07-19 15:00:00

fin : 2025-07-19

2025-07-19

Venez assister à la conférence menée par Monique Guerin-Simonnaud et Philippe Certin. Pour ceux qui le souhaitent, dédicace de l’ouvrage à l’issue de la conférence. La séance se terminera par un moment convivial offert par la municipalité de Brie

.

Salle des fêtes 55 rue de la mairie Brie 16590 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 64 09 12 m-guerl@orange.fr

English :

Join us for a talk by Monique Guerin-Simonnaud and Philippe Certin. For those who wish, book signing at the end of the conference. The session will conclude with a reception hosted by the Brie municipality

German :

Besuchen Sie die Konferenz, die von Monique Guerin-Simonnaud und Philippe Certin geleitet wird. Wer möchte, kann das Buch im Anschluss an die Konferenz signieren. Die Sitzung endet mit einem geselligen Beisammensein, das von der Gemeinde Brie angeboten wird

Italiano :

Partecipate alla conferenza condotta da Monique Guerin-Simonnaud e Philippe Certin. Per chi lo desidera, al termine della conferenza sarà possibile firmare un libro. La sessione si concluderà con un aperitivo offerto dal Comune di Brie

Espanol :

Asista a la conferencia de Monique Guerin-Simonnaud y Philippe Certin. Los que lo deseen podrán firmar libros al final de la conferencia. La sesión concluirá con una copa ofrecida por el ayuntamiento de Brie

