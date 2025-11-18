Conférence: Nos enfants sont-ils éduqués par des machines? rue Andrevon Bourg-de-Péage
Conférence: Nos enfants sont-ils éduqués par des machines? rue Andrevon Bourg-de-Péage mardi 18 novembre 2025.
Conférence: Nos enfants sont-ils éduqués par des machines?
rue Andrevon Salle Jean Cocteau Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-18 20:00:00
fin : 2025-11-18 22:00:00
Date(s) :
2025-11-18
L’arrivée de ChatGPT et d’autres robots conversationnels bouleverse considérablement le paysage éducatif. Quelles sont les incidences sur notre modèle d’éducation, sur notre société?
.
rue Andrevon Salle Jean Cocteau Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 04 45 info@accesromans.com
English :
The arrival of ChatGPT and other conversational robots is dramatically changing the educational landscape. What are the implications for our education model and our society?
German :
Die Ankunft von ChatGPT und anderen Chatbots hat die Bildungslandschaft stark verändert. Welche Auswirkungen hat dies auf unser Bildungsmodell und unsere Gesellschaft?
Italiano :
L’arrivo di ChatGPT e di altri robot conversazionali sta cambiando radicalmente il panorama educativo. Quali sono le implicazioni per il nostro modello educativo e per la nostra società?
Espanol :
La llegada de ChatGPT y otros robots conversacionales está cambiando radicalmente el panorama educativo. Cuáles son las implicaciones para nuestro modelo educativo y nuestra sociedad?
L’événement Conférence: Nos enfants sont-ils éduqués par des machines? Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2025-09-13 par Valence Romans Tourisme