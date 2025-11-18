Conférence: Nos enfants sont-ils éduqués par des machines? rue Andrevon Bourg-de-Péage

Conférence: Nos enfants sont-ils éduqués par des machines? rue Andrevon Bourg-de-Péage mardi 18 novembre 2025.

Conférence: Nos enfants sont-ils éduqués par des machines?

rue Andrevon Salle Jean Cocteau Bourg-de-Péage Drôme

Début : 2025-11-18 20:00:00

fin : 2025-11-18 22:00:00

2025-11-18

L’arrivée de ChatGPT et d’autres robots conversationnels bouleverse considérablement le paysage éducatif. Quelles sont les incidences sur notre modèle d’éducation, sur notre société?

rue Andrevon Salle Jean Cocteau Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 05 04 45 info@accesromans.com

English :

The arrival of ChatGPT and other conversational robots is dramatically changing the educational landscape. What are the implications for our education model and our society?

German :

Die Ankunft von ChatGPT und anderen Chatbots hat die Bildungslandschaft stark verändert. Welche Auswirkungen hat dies auf unser Bildungsmodell und unsere Gesellschaft?

Italiano :

L’arrivo di ChatGPT e di altri robot conversazionali sta cambiando radicalmente il panorama educativo. Quali sono le implicazioni per il nostro modello educativo e per la nostra società?

Espanol :

La llegada de ChatGPT y otros robots conversacionales está cambiando radicalmente el panorama educativo. Cuáles son las implicaciones para nuestro modelo educativo y nuestra sociedad?

